Wochenkolumne aus Neunkirchen Kein Glasfasernetz, weit und breit

Stutzen musste man bei dem, was ein Vertreter der Deutschen Glasfaser in dieser Woche im Illinger Gemeinderat verkündet hat: Auch 2024 wird nicht mit dem Ausbau begonnen, was nicht an ihnen liegt, sondern am beauftragten Baupartner.

29.03.2024 , 14:41 Uhr

