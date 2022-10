Apropos : Bloß die ewige Seligkeit nicht vergessen

Sie sind weit mehr als reine Unterhaltung, weiß unsere Autorin. Denn wer sich mit Märchen auskennt, dem macht so schnell nichts und niemand was vor. Nicht Fee, nicht Vogel und schon gar nicht Fleischragout.

Märchen sind toll. Echt. Ich mag die. Noch heute gucke ich mir gerne Märchenfilme an. Jahrelang habe ich, längst als Erwachsene, im Fernsehen das Sonntagsmärchen geguckt. Denn aus Märchen, da kann man was fürs Leben lernen. Ja, sehr wohl. Beispielsweise vor was man sich in Acht nehmen muss oder wie man in bestimmten Situationen richtig handelt. Jaaa! Und dass man nicht so unbefangen durch die Welt schlendern darf, wie das ein einfach Gemüt so meint. Wer Augen und Ohren offen hält, dem passiert so schnell nix. Beispiel: Mit den Großeltern im Schwarzwald, mittags sollte es mal was anderes als Schnitzel sein. Kaum war das Ragout auf der Gabel, da war es mir im Ohr: „Ich rieche, ich rieche Menschenfleisch“. Ja, genauso hatte ich mir das immer zubereitet vorgestellt. Aber nicht mit mir, her mit dem Schnitzel!