Kolumne Unsere Woche Da gibt’s was auf die Ohren . . .

Vielleicht nehmen Sie Ihr Radio mit ins Freibad und ziehen während der Halbzeitpause ein paar Bahnen zur Beruhigung der Nerven. Am vergangenen Samstag hat das Freibad in Ottweiler geöffnet. An diesem Samstag wird es sich Illingens Bürgermeister Armin König vermutlich nicht nehmen lassen, an seinem Geburtstag den ersten Sprung ins Edelstahlbecken des Sonnenbornbades in Uchtelfangen zu wagen. Die Neunkircher Freibäder Die Lakai und Wiebelskirchen öffnen übrigens am 3. und am 5. Juni.