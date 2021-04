Vom Testen, geschlossenen Gaststätten und kleinen Träumen : Einfach schlafen, bis alles vorbei ist

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Dient das Saarland in normalen Nachrichten-Zeiten höchstens als Vergleichsmetapher („ein Ölteppich so groß wie das Saarland“), hat in dieser Woche das „Saarland-Modell“ für bundesweite Schlagzeilen gesorgt.

„Das Saarland macht auf – clever oder Virus-Harakiri“ titelte zum Beispiel das Magazin Der Focus.

Am Dienstagabend erlangte der Sankt Johanner Markt in Saarbrücken mediale Berühmtheit auf allen TV-Kanälen. Die Gäste der beiden Gaststätten, die dort trotz Minus-Temperaturen und zeitweisen Schneeschauern tapfer an ihrem Kaltgetränk nippten, waren heiß begehrt bei den Reportern von ARD und Co.

In Neunkirchen ließ sich dagegen kein Fernsehteam blicken. Sie hätten hier ein paar bibbernde Burger-Fans auf eisigen Metallstühlen filmen können, ansonsten war die Innenstadt buchstäblich wie leer gefegt. Für das Gros der Gastronomie ist die Öffnung des Außenbereichs derzeit keine wirkliche Option, nicht nur wegen des unwirtlichen Wetters. Man kann den Restaurant-Betrieb nun mal nicht wie einen Lichtschalter an- und ausknipsen, je nach aktueller Inzidenz-Lage.

Etwas flexibler können da die Fitness-Studios agieren. Ihre Kunden nehmen dann auch gerne einen Corona-Schnelltest in Kauf, zumal es mittlerweile im Kreis Neunkirchen eine stattliche Anzahl an Teststationen gibt. Einen Volltreffer hat offensichtlich die Stadt Neunkirchen mit ihrem Testbus gelandet, der sehr gut angenommen wird. Es verwundert, dass dieses Beispiel nicht auch in anderen Kommunen im Saarland mit strukturschwachen Ortsteilen übernommen worden ist.

Kein Drive-In-Zentrum für Corona-Tests. Foto: Heike Jungmann