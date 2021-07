A Propos : Willkommen in der Hölle

Manche mögen’s sehr und machen das sogar als Hobby. Einkaufen. Unsere Autorin gehört nicht dazu. Und weiß jetzt auch wieder warum.

Doch leider gibt es so dies und das, für das ich dann doch hinaus muss ins feindliche Leben, einmal im Monat: Tierfutter, Waschmittel, Getränke. Das versuche ich mir dann so stressfrei wie möglich zu halten. Entspannt um 7 Uhr morgens beispielsweise. Vor der Arbeit, frisch ausgeruht und voller Tatendrang. Sogar der Einkaufszettel ist dieses Mal dabei, da als Merkliste auf dem Handy. Dann der erste Schock: Alles umgeräumt, alles woanders. Der Einkauf wird zur Schnitzeljagd. Völlig ermattet und viel später als geplant geht es aber zumindest an der Kasse flott voran. Rauf aufs Band, rein in den Wagen, „aufrunden bitte“, Karte raus, gleich ist’s geschafft. „Karte nicht lesbar“ behauptet das Lesegerät, das seinem Namen keine Ehre macht. Rein und raus. Zwischendrin mal auflegen. Das Gerät ist pure Verweigerung. Der junge Mann hinterm Tresen zückt Tuch und Säuberungsmittel. Rein und raus. Die Schlange wird länger, das Gerät hat keine Lust. Es tritt auf: Die Chefin vons Ganze. Nochmal wird gewienert. Ich lächle Verzeihung heischend und Schulter zuckend dämlich in die Runde. Rein und raus. Nix. „Dann müssen Sie an den Automaten.“ Ja und wenn der auch nicht lesen kann? Alle, die mich auslösen könnten, sind auf der Arbeit. Mittlerweile rinnt der Schweiß. Zitternd führe ich die Karte ein. Und siehe da: Dieser sympathische Kasten gibt mir genau, was ich will. Geht doch. Jetzt aber schnell zur Kasse, den Wagen voller Waren auslösen und nix wie raus hier. Schnell zur Arbeit. Statt entspannt allerdings nass geschwitzt und rot glühend. Aber wen wundert’s – ich komme ja auch direkt aus der Hölle . . .