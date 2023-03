Kolumne Apropos Setz Dich doch einfach dazu

Was passiert, wenn ein Südamerikaner einem Nordamerikaner zu nahe auf die Pelle rückt? Richtig, der Ami fällt vom Balkon. Schlimmstenfalls. Glauben Sie nicht? Die Geschichte hat sich tatsächlich mehr als einmal so in einem Reit-Klub in Sao Paolo zugetragen, wie der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick berichtet. Der Grund ist kultureller Natur, nämlich unterschiedliches Territorialverhalten. Nordamerikaner und Europäer halten einen natürlichen Abstand zum Gegenüber von einer Armlänge ein. Das ist ihr persönlicher Schutzraum. Bei Südamerikanern ist dieser Abstand kürzer, somit rücken sie im Gespräch näher aneinander heran. Der Nordamerikaner ist dagegen immer weiter zurückgewichen, um seinen „richtigen“ Abstand einzuhalten und schließlich vom Balkon geplumpst.