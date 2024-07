Kolumne Unsere Woche Blick zurück in die Zukunft

Die Ferienzeit macht mich immer nostalgisch. Nicht alle Ferien. Aber die großen. Die hatten früher als Kind einen ganz besonderen Zauber und waren bekanntermaßen endlos lang. Aber auch als Mutter erlebt man diese Zeit auf besondere Art und Weise. Und die wird, auch wenn die Kinder längst erwachsen sind, immer wieder lebendig. Beispielsweise wenn, wie seit Jahrzehnten, wieder mal die vielen Busse der katholischen Pfarrei St. Josef/ St. Johannes am Marktplatz in Furpach starten Richtung Korsika oder Schweden. Oder wenn Fotos in der Redaktion einlaufen von den vielen Aktivitäten der Stadtranderholungen. Schön war es. Und schön ist es noch immer für viele, viele Kinder dank der vielen Helfer. Als noch weitestgehend frisch gebackene Oma freue ich mich nun darauf, hoffentlich in einigen Jahren den Enkeln in den abfahrenden Bussen zu winken oder wenn sie atemlos von den täglichen Erlebnissen am Stadtrand erzählen werden. Das Neue mit dem Ernst an der Hand, das kommt immer erst danach: Schulstart, neues Schuljahr, Beginn von Ausbildung oder Studium.