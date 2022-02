Kolumne : Schnittchen, Gips und ranzige Butter

Sie haben endlich das kleine Loch an der Wand im Flur vergipst und sind dabei auf die Idee gekommen, die alte, abgerockte Klotür gegen eine neue zu tauschen? Und das ist für Freitag geplant? Dann behalten Sie das besser für sich.

Es besteht nämlich durchaus die Möglichkeit, dass sonst Anke Rehlinger zu diesem Anlass auftaucht, wenn sie Wind davon kriegt. Die stellt sich dann in Ihren Flur und hält eine Rede, wie sehr sie diese Baumaßnahme begrüßt, mit der nicht nur Ihr Klo, sondern das gesamte Saarland ein Stück schöner wird. Oder Tobias Hans schneit rein und verkündet, wie wichtig es ist, selbst kleinste Löcher zu stopfen, wo doch aus einem kleinen Loch ein großes entstehen kann. Oder so ähnlich.

Noch schlimmer: Die sind beide verhindert und schicken irgendwelche Staatssekretäre, die Sie noch nie gesehen haben, die aber beste Grüße überbringen und derart flache Kalauer reißen, dass selbst die Butter auf den Schnittchen ranzig wird. Klingt jetzt vielleicht alles etwas weit hergeholt, ist es aber nicht. Wir sind nämlich mitten im Wahlkampf, und da tauchen Politiker wirklich zu den beklopptesten Anlässen auf. Auf die Situation abgestimmt wird in der Rede nur flott das Wort Jubilarin ausgetauscht durch Finanzspritze, Angelsportverein, Löschfahrzeug, Hängebauchschweingehege oder eben Klotür, irgendwann geht es dann um Bildung, Energiewende und Digitalisierung, und kaum hängt die Tür in der Angel, sind sie auch schon wieder weg. Und die Schnittchen sind alle. Also Augen auf und Mund zu: Im Wahlkampf lauern sie nämlich nicht nur hinter jeder Ecke. Da tauchen sie sogar hinter der Klotür auf.