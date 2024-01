Kolumne Apropos Beas Verdauung und Bastis Herpes

Lassen Sie es mich so ausdrücken: Das neue Jahr ist nicht mehr neu. Das neue Jahr hat bereits Tage im zweistelligen Bereich auf dem Rücken und verglichen etwa mit einer Tüte Milch, die vor zehn und mehr Tagen aufgerissen wurde, ist 2024 schon leicht ranzig. Aber noch immer wird einem ein frohes Neues gewünscht. Der US-Komiker Larry David meint, spätestens nach sieben Tagen wäre das nicht mehr angebracht. Eine Kollegin sagte unlängst zu mir, die Grenze sei bereits nach vier Tagen erreicht. Ich gehe noch ein paar Tage zurück: Der 1. Januar, also der Neujahrstag, ist die Grenze. Danach ist das Ding durch. Guten Tag. Fertig. Reicht. Kein frohes, kein neues Jahr mehr. Ist doch mit Weihnachten auch so. Ich wünsche doch nach den Feiertagen nicht nachträglich noch frohe Weihnachten. Klar, es gibt Leute, die tun das. Aber die wünschen einem auch 217 Tage zu spät nachträglich alles Gute zum Geburtstag.