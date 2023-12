Kolumne Apropos Die Fransen an der Schmierwurst-Pelle

Genau: das eine Sakko. Das an einem Haken an der Bürotür baumelt oder es im Kleiderschrank nur knapp vor den ungetragenen Fehlkauf mit den gelben Fransen auf Nabelhöhe geschafft hat. Dort wartet es darauf, bis mal wieder so ein „Anlass“ ist. Seit gut und gerne zwei Jahrzehnten. Und so sieht es auch aus. Der Schnitt erinnert an Zeiten, in denen Twix noch Raider hieß und sich im Kino alle über die Camel-Werbung schief lachten. Und es erinnert seinen Träger an eine Zeit, in der er 25 Kilo weniger war. Aber das sind ja nun wahrlich keine Gründe, nicht in das Ding zur Weihnachtsfeier, der Betriebsversammlung, zur Hochzeit einer Cousine oder dem jährlichen Treffen mit der Chefetage zu schlüpfen. Stets in der Annahme, so ein Sakko mache schließlich was her. Kleider machen Leute? Ja, aber ganz oft machen Kleider Leute eher schroh statt schnatz. Das Erstaunliche an dem einen Sakko aber ist: Obwohl der Fetzen so press am Ranzen sitzt wie die Pelle beim Schmierwürstchen, sind und bleiben die Ärmel noch immer ein bisschen zu lang. Besonders häufig zu beobachten, wenn sich Elferräte demnächst wieder in das werfen was sie „Anzüge“ nennen. An denen wird die Überlänge an den Ärmeln nämlich durch Hochwasser an den Hosenbeinen ausgeglichen. Gute Zeiten für Leute mit schlechtem Geschmack.