Kolumne Unsere Woche in Neunkirchen Rosige Zeiten an Aschermittwoch

Nun ist sie schon wieder vorbei, die närrische Zeit. Wusch! Hast du nicht gesehen, sind die Gassen wieder frei von Narren – zumindest von den klar erkennbaren mit Kapp‘ und Orden und frei für die wichtigen Demos, die nun so langsam aus der Landeshauptstadt ja auch in die kleineren Städte wandern. Und das ist gut so. Doch erst einmal wurde bis einschließlich Dienstag auf den Straßen noch kräftig geschunkelt und getanzt. Klar: Fastnacht ist nur einmal im Jahr. Gerade deshalb braucht solche Zwischenfälle wie den beim Spieser Umzug am Dienstag kein Mensch. Ein kleiner Junge, der sich amüsieren wollte und bereit war, viele Bonbons und schöne Eindrücke zu sammeln, angeschossen vom Gewehr, das einer mitgebracht hat. Gott sei Dank nicht schwer. Aber trotzdem. Geht’s noch? Vielleicht findet man den Schützen ja noch und er kann erklären, was in seinem Hirn vorging.