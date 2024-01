Wochenkolumne aus Neunkirchen Auch Jusra und Mahmoud sind hier zu Hause

Der Rechtsruck bereite ihm Sorge, sagt Landrat Sören Meng im SZ-Interview in der Freitagausgabe. Unsere Gesellschaft lebe vom Miteinander und von Solidarität und wir hätten allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Für ihn gelte: „Kein Millimeter nach rechts, die AfD ist keine Alternative.“ Klare Worte, die so oder so ähnlich in jüngster Zeit von nahezu allen Verwaltungschefs geäußert werden. Und endlich regt sich auch breiter Widerstand gegen eine Partei, die rechte Strömungen nicht nur duldet, sondern deren DNA längst mit nationalistischem Gedankengut vergiftet ist. Hunderttausende gehen auf die Straße, bekennen sich zur Demokratie und wehren sich gegen Faschismus und eine widerwärtige, Menschen verachtende Ideologie, die sich immer weiter auszubreiten droht. Dagegen müssen sich auch alle Demokraten wehren. Es tut gut, wenn sich in Saarbrücken 13 000 Menschen versammeln. Und es würde auch guttun, wenn Parteien und Verbände solche Demos in den kleineren Kommunen organisieren würden. Vor Ort. Wo Nachbarn Seite an Seite demonstrieren können, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, an einem Sonntag in die Landeshauptstadt zu fahren. Wo sich Vereine beteiligen können und natürlich auch Schulen. Denn gerade dort, wo Ben und Emma mit Mahmoud und Jusra spielen, braucht es Aufklärung darüber, welche Ideen innerhalb der AfD gären. „Remigration“ klingt zwar wie ein Fachbegriff, bedeutet aber nichts anders als Deportation. Dass es eine Partei gibt, die Jusra und Mahmoud aus dem Land vertreiben will, sollten Ben und Emma schon frühzeitig erfahren. „If you tolerate this, your children will be next“, heißt es in einem Lied der walisischen Band Manic Street Preachers: „Wenn Du das tolerierst, werden Deine Kinder die nächsten sein.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.