Kolumne: Wie viel Aberglauben braucht der Mensch? : Schwarze Katze und vier Blätter

In diesem Topf mit Glücksklee steckt noch ein zweiter Glücksbringer: ein Schornsteinfeger. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Schwarze Katze, Glücksklee, Glücksschweinchen, kleine Schornsteinfeger und Co. – gerade zum Jahreswechsel haben Glücksbringer Hochkonjunktur. Und es kann ja auch nicht schaden, mal auf Holz zu klopfen . . .

Ich geb’s zu, ich bin ein ganz kleines bisschen abergläubisch. Um dies vorweg zu betonen: Ich glaube nicht „an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen und Dingen“, wie der Aberglaube definiert wird. Also meistens nicht. Etwa, wenn eine schwarze Katze von links nach rechts vor mir die Straße überquert, ist mir das piepegal. Es sei denn, ein Auto ist im Anflug und ich muss die Katze verjagen, damit sie nicht angefahren wird. Das wäre echt Pech. Für die schwarze Katze. Ich werde auch am Freitag, den 13. Januar, den Neujahrsempfang einer saarländischen Gemeinde besuchen und mit einem prickelnden Getränk auf ein hoffentlich friedlicheres neues Jahr anstoßen.