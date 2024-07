Kolumne Apropos Zauberwürfel: völlig verdreht

Aber das kleine Kind schaute mich mit großen Augen an, hoffte, vertraute mir, dass ich das hinkriege. Zum Glück war schon Schlafenszeit, ich versprach, mir den Würfel am nächsten Tag anzuschauen. Und nochmal zum Glück wusste da eine liebe Kollegin Rat: „Es gibt da sowas im Internet, wenn man die Farbflächen eingibt…“ – und was soll ich sagen: 21 Drehungen später war der Würfel sortiert. Eine weiße, eine gelbe, eine rote, eine blaue, eine orangefarbene, eine grüne Seite. Und irgendwie juckt es doch gerade gewaltig in den Fingern. Ich weiß ja jetzt schon mal, dass man mit der weißen Blume anfangen muss. Nur ein paar Mal drehen . .