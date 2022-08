Kolumne Apropos : Einsparen geht auch ohne Verbieten

Verzicht, Verbot und andere Übel. Wie es ohne solch böse Dinge geht, weiß die alte Schule der Politik.

Wie haben wir es gehasst, dieses: „Jetzt ist es aber wirklich Zeit für ins Bett.“ Ein solches Gebot und implizit Verbot, nach dem eigenen Willen zu leben, viele hundert Mal gehört, hat sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. Kein Wunder also, wenn die Politik alles daransetzt, nichts zu verbieten und alles zu versprechen. Ging ja auch die vergangenen Jahrzehnte voller Wirtschaftswachstum und zumindest vor der eigenen Haustür friedlichen Zeiten gut. Doch plötzlich, quasi von einer auf die andere Sekunde ist alles anders. Krieg und Umwelt sorgen dafür. Energiesparen etwa ist das Gebot der Stunde. Nur wie das geht, weiß niemand so recht zu sagen. Der Söder Markus aus Bayern, wo die Freiheit ja fast grenzenlos ist, hat sich gerade wieder über die öden Pläne und Ratschläge aus Brüssel und Berlin aufgeregt. Alles nix Rechtes nach seiner Meinung. Sicher muss er sich auch ein bisschen abarbeiten am Ober-Grünen Robert Habeck, der die Menschen im Land mit Spartipps nervt, aber trotzdem ganz schön beliebt ist. Wie passt das zusammen? Wenn einer mit 180 Kilometern pro Stunde auf eine Betonwand zurast, würde es üblicherweise kein Politiker und kaum eine Politikerin wagen, ein Tempolimit zu fordern. Eher: Wir brauchen mehr Sicherheit in unseren Autos, damit der Betonschädel nicht kaputt geht. Und sichere Autos sind auch bestimmt nicht verkehrt. Auf diese Weise ist die Politik viele Jahre gut gefahren im Autofahrerland. Hat sich dabei den Stress des Überdenkens neuer Ideen und der Veränderungen erspart. Genau, ist doch auch schon ein Einsparen, ohne dabei gleich alles mögliche zu verbieten. Nur den Habeck, den muss man im Auge behalten.