Kolumne zur Deutschen Bahn Eine Zugfahrt, die kann lustig sein

Wie das Zugbegleiter-Team mit den täglichen, betriebsbedingten Widrigkeiten umgeht, durfte ich dieser Tage bei einer Fahrt nach und von München erleben. Um es vorweg zu nehmen: Die Fahrten verliefen recht reibungslos, die Verspätungen waren minimal, und die Anschlüsse haben geklappt. Allerdings hatte die Deutsche Bahn sich am frühen Morgen entschieden, den geplanten Zug neueren Datums nach Belgien zu schicken. Die Unannehmlichkeiten für die Reisenden, die sich unter anderem in dem Wegfall der Reservierungen ergaben, kommentierte der Zugchef an diesem Morgen mit einer gehörigen Portion Ironie. Für Saarbrücken reiche wohl ein alter Zug, meinte er. Mit bedeutend weniger Komfort. Zum Beispiel funktioniere das Einchecken nicht per App, informierte der Zugführer über Lautsprecher. Man solle es erst gar nicht probieren, fügte er lakonisch hinzu. Im Bordbistro gebe es zudem nichts außer Kaffee. Der sei aber sehr lecker, verkündete er aufmunternd. Kurz vor Ludwigshafen, der „architektonisch interessantesten Stadt Deutschlands“, gab es die Durchsage, dass der Zug etwas langsamer fahren müsse, aus technischen Gründen. Eine minimale Verspätung ergab sich, die jedoch vor Ulm wieder aufgeholt wurde. Was dann auch wieder nicht so gut war, wie der Zugführer launig kund gab. „Wir sind zu früh. Aber immer noch besser als verspätet.“ Ganz ehrlich: Das war die unterhaltsamste Zugfahrt seit Langem.