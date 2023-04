Kolumne Apropos Frühling, Sonne, Kortison

Der Frühling nimmt so langsam wieder an Fahrt auf. Unzählige Blumen bringen Farbe in die Natur zurück. Schwäne, Enten und andere Tiere sorgen an den Seen für Leben. Und auch die Sonne lässt sich immer öfter blicken. Alles könnte so schön sein – es sei denn, man ist Allergiker.