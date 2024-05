Begegnung mit einer Riesin im Wald Gastbeitrag einer Rötelmaus

Aus einem halb geöffneten Auge beobachtete ich, wie die Riesin mich offensichtlich besorgt musterte. Wie ein rohes Ei beförderte sie mich schließlich auf der Sauerampfer-Rettungsliege an den Wegesrand, damit mich keiner von diesen überdimensionalen Rädern überfährt. Kaum war die Riesin im Wald verschwunden, rappelte ich mich auf und machte mich schnellstmöglich auf den Heimweg in mein Mauseloch am Fuß der großen Buche. Das nächste Mal verliere ich nicht den Kopf und flüchte in die richtige Richtung.“