Wo der größte Weihnachtsbaum des Saarlandes steht Weniger ist manchmal mehr

Verkürzt ist in diesem Jahr auch die Adventszeit. Da der vierte Advent in diesem Jahr auf Heilig Abend fällt, kommt uns eine ganze Woche quasi abhanden. Vor allem steht ein Wochenende weniger für die Weihnachtsmärkte zur Verfügung. Deshalb ballen sich die Veranstaltungen an diesem Wochenende in kaum da gewesener Form. Allüberall auf den Dorfplätzen duftet es nach Glühwein, Zimtwaffeln und gebrannten Mandeln. Und in Bubach-Calmesweiler wird am Samstag nach Angaben der Gemeinde Eppelborn sogar der größte Weihnachtsbaum des Saarlandes zum Leuchten gebracht.