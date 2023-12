Wenn der Regen nur noch nervt Tiefausläufer lieben das Saarland

Regen, Regen, Regen. Das Saarland war in diesem Herbst die Region in Deutschland, in der es am meisten geregnet hat. Diese Bilanz hat der Deutsche Wetterdienst Ende November gezogen. Und im Dezember kam schon wieder fast jeden Tag Niederschlag aus den Wolken, wenige Male als Schnee oder Schneeregen. Gefühlt waren wir in den vergangenen Wochen die regenreichste Region der Welt.