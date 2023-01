Kolumne vor Beginn der Handball WM : Handballtricks vorm Fernseher

Sport ist die schönste Nebensache der Welt. Diese Meinung teilen zwar nicht alle, aber viele Menschen. Selbst Sport treiben ist die eine Sache. Beim Sport zuschauen kann aber ebenso schweißtreibend, weil aufregend sein.

Vom 11. bis 29. Januar findet in Polen und Schweden die 28. Handball-Weltmeisterschaft der Männer statt, die deutsche Mannschaft startet am Freitagabend gegen Katar ins Turnier. Den Spielen der Deutschen sehe ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits freue ich mich riesig auf den Wettkampf. Andererseits bin ich bei jedem Torwurf total aufgeregt, beschwere mich lautstark über die Schiedsrichterleistung und gebe dem Coach via Fernseher wertvolle Auswechseltipps. Nur bei den während des Timeouts angesagten Spielzügen bin ich – weil ich selbst nie Handball gespielt habe – manchmal ein bisschen ratlos. Es gibt die seltsamsten Namen. Die Pass- und Lauffolge mit dem Namen „Solingen“ etwa. Oder „Polen links“. Am faszinierendsten ist vermutlich der Kempa-Trick. Bei diesem Spielzug wird der Ball auf einen in Richtung Tor springenden Spieler gepasst, der ihn in der Luft fängt und dann sofort auf das Tor wirft, bevor er wieder den Boden berührt.