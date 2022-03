Kolumne Apropos : Tausche Klopapier gegen Mehl

Unlängst geisterte ein Witz durch die sozialen Netzwerke: „Tausche Klopapier gegen Diesel“. Das hat mich schwer an die Zeit vor zwei Jahren erinnert: Damals hieß es „Frau mit Klopapier sucht Mann mit Nudel“.

Die Hamster sind wieder unterwegs. Seit 2020 geht immer im März das große Hamstern los – vermutlich ein kollektives Trauma seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Damals waren es Mehl, Nudeln und Klopapier. Vergangenes Jahr wurden Hefe und Mehl knapp. Und jetzt: Mehl, Nudeln, Öl. Letzteres kippen einige angeblich in den Tank statt in den Kuchen, weil man – so heißt es, zumindest bei älteren Dieselfahrzeugen – damit angeblich den Sprit längen kann. Und je nachdem, wo die Spritpreise sich gerade befinden, ist eine Flasche günstiges Sonnenblumenöl dann billiger als ein Liter Diesel.