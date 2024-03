Dies und das Mit dem Traumschiff flott zur Tanke

Zum Beispiel an der Tanke: Ein Ort, an dem Schnelligkeit sehr angebracht ist. Da fährt man hin, steigt aus, Stutzen rein, lässt die Karre volllaufen, Stutzen raus, drückt eine Unmenge Kohle ab, steigt wieder ein und haut ab. Eigentlich ganz einfach. Kapiert jeder. Also fast jeder. Es gibt aber Leute, die so einen Tankvorgang zelebrieren, sogenannte Stutzenblockierer. Zwar verläuft das bei denen bis zum Wiedereinstieg ins Auto wie bei allen anderen auch, aber dann setzt ein biochemischer Prozess in deren Birne ein, der danach verlangt, das Kleingeld der Größe nach zu sortieren, die Scheine natürlich auch, die Quittung in einem Ordner mit der Beschriftung „Tankquittungen 2024“ zu verstauen, danach die Hände mit ’nem Erfrischungstuch zu schrubben und weiß der Geier was noch. Das alles dauert in etwa so lange wie eine Folge „Traumschiff“. Und bringt mich, der ich morgens auf dem Weg zur Arbeit hinter dem Stutzenblockierer warte, bis er noch eben seine Steuererklärung gemacht und die Tic Tacs in der Dose seiner Mittelkonsole gezählt hat, weit über den Rand der Verzweiflung hinaus. Tag versaut. Danke.