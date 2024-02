Kolumne Apropos Sonst bloos ich uff die Faasenacht

Im Topf schwimmend im erhitzten Öl ausgebacken, sind sie von der Form her auch nicht immer so perfekt rund. Und meine Oma zumindest hat sie immer in Zucker statt Puderzucker gewendet. Ausgestochen wurden sie aus dem Hefeteig immer mit einem besonderen Weinglas (das nur zu diesem Zweck benutzt wurde), die kleineren Bällchen mit einem Likörgläschen – je dünnwandiger das Glas, umso besser geht das Ausstechen. Natürlich kann man sie in fast jede beliebige Form bringen, als Knoten oder Kringel, oder auch Vierecke schneiden (die dann im Öl zu kleinen Kissen aufpuffen). Hefeteig macht ja so einiges mit.