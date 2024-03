Kolumne Apropos : Bleibt-Dran-Deckel Das Lied von Flasche und Deckel

Martin, aufgeklappt vor mir auf dem Tisch (1210 Seiten hält man nicht so locker in der Hand). Ich las also von Drachenkönigen und Intrigen um den Thron, von Festgelagen mit Trinkhörnern und 77 Speisen, und schenkte mir, im Geiste in den sieben Königslanden weilend, einen Orangensaft aus. Der schwappte, vom dranbleibenden Deckel sauber weitergeleitet, aus der Packung und überflutete glatt Tisch und Buch. Die Landung auf dem Boden der plastikblauen Realität war nass und unsanft (immerhin: Das Buch hat nun ein geradezu antikes Aussehen und duftet dezent nach Orange). Und ich las auf der Packung: „Damit der Deckel beim Trinken nicht stört, muss er zurückgeklappt und eingerastet werden.“ Und, möchte man ergänzen: Man muss darauf achten, wohin er dann eingerastet absteht, sonst sind unerwünschte Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen (Überschwemmungen, aufgeschürfte Nase). Aber ab Juli 2024 ist die EU-Richtlinie zu Verschlüssen an Einweg-Getränkeverpackungen verpflichtend. In der Hoffnung darauf, die Plastikmüllabfälle zu reduzieren. Also gewöhnen wir uns an die „Lass-mich-dran“-Deckel. Trinkhörner sind ja auch keine Alternative.