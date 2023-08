Kolumne Am Ball Fußballfan? Im Leben nicht!

Bumm, Schuss, Tor. Auf diesem schlichten Niveau hat die Tante früher mit den Kindern auf der Wiese gekickt. Simple Sache. Aber so ist Fußball eben. Vor allem dem „Bumm“ kommt da doch eine besonders große Bedeutung zu, oder etwa nicht? Vor allem auch außerhalb des Spielfelds, bei den so genannten Hardcore-Fans. Randale eben. So und nicht anders ist das beim Fußball. Das sieht und liest man doch immer wieder. Rauchschwaden, die einen vor lauter Qualm die Tribüne nicht mehr sehen lassen. Aggressive Fans. Am besten weit weg bleiben. So dachte die Autorin dieser Zeilen.