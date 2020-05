Kolumne AchWas?! : Von verklemmten Haushaltshilfen

Putztag. Diesmal ein gebrauchter Tag. Ja, auch zwischen sprühen und wischen, einweichen und ausspülen, schrubben und polieren kommt ein Unglück selten allein.

Alles auf Anfang im Bad. Erstreinigen der Fliesen von Flusen und Fusseln. Dafür Staubsauger aus der Ecke holen. Erfunden vor rund 150 Jahren in den USA. Kabel rausziehen. Stecker in die Dose. Stiel rückenfreundlich ausfahren. Auch dem Erfinder des Teleskopstiels sei Dank. Mit dem großen Zeh den Startknopf drücken. Der Sauger erledigt brummend seinen Job. Mit dem großen Zeh den Stoppknopf drücken. Stecker aus der Dose. Automatische Einrolltaste fürs Kabel aktivieren. Stiel wieder einfahren. Stiel fährt aber nicht ein. Teleskop-Blockade. Nochmal Fingerkuppe auf den Schieber im unteren Stangenteil mit der Rotationsbürste pressen und nach oben bewegen. Gleichzeitig oberes Stangenteil verbunden mit dem Gebläsekörper nach unten drücken. Blockade bleibt. Vielleicht lösen durch Ziehen? Ergebnis: Zwei Teile. Gut, Flusen und Fusseln sind weg. Kommt der verklemmte Sauger erstmal so wieder in seine Ecke. Das Glas ist irgendwann streifenfrei sauber. Die Chromteile blinken. Wanne, Schüssel und Becken erstrahlen glänzend ohne Kalk, Seifen- und sonstigen Schmutzspuren. Nur noch schlussreinigen der Fliesen. Wischmop aus dem Putzschrank greifen. Schlingenbezug auf die Grundplatte spannen. Die ist mit Doppelgelenk am frei drehbaren Stiel befestigt. Schon 1837 ließ sich der US-Amerikaner Jacob Howe einen Mop mit Stiel patentieren. Heute lassen sich auch diese Griffe rückenfreundlich ausfahren. Griff fährt aber nicht aus. Teleskop-Blockade. Nochmal langsam: Linke Hand fixiert das Doppelgelenk, rechte Hand dreht den Stiel im Gegenuhrzeigersinn. Blockade bleibt. Dafür löst sich die Grundplatte mit dem Doppelgelenk. Zwei Teile. Lässt sich wieder verbinden. Aber statt feudeln mit einer Griffhöhe von rückenbequemen 130 Zentimetern bleibt feudeln aus 80 Zentimetern. Wirklich nichts für Teleskop-Aktivisten.