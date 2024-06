Gute Nachricht Die Klinik in Neunkirchen bleibt – doch nun werden sich Dinge ändern

Das Hochwasser und seine verheerenden Folgen für Hausbesitzer und Gewerbetreibende haben in einer Zeit, in der es an schlechten Nachrichten ohnehin keinen Mangel gibt, bis in die kleinsten Orte hinein zusätzlich für negative Schlagzeilen gesorgt. Noch immer lässt sich das gesamte Ausmaß nicht beziffern, und so hat uns der 17. Mai auch in dieser Woche beschäftigt, was sicher noch eine Weile der Fall sein wird.