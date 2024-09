Kolumne Unsere Woche in Neunkirchen Warum Heimatshoppen wichtig ist

Der Einzelhandel ist schwierig geworden. Da war es in dieser Woche durchaus eine gute Nachricht, dass ein Textildiscounter in Ottweiler nach vier Monaten Sanierung wieder öffnet. Diese rasche Rückkehr verdankt die Ottweiler Bevölkerung nicht zuletzt dem Eigentümer der Fläche. Er hat alles daran gesetzt, so schnell wie möglich Handwerker zu finden, die den Hochwasserschaden beheben. Eine Lücke wurde geschlossen. Dabei, das zeigt das Gespräch mit den Eigentümern, aber auch den Mitarbeiterinnen vor Ort, geht es um weit mehr als um die Versorgung mit Unterhosen, Strümpfen und Co. Denn das Ladenlokal, barrierefrei in einem zentralen Gebäude, in dem sich mehrere Arztpraxen befinden, ist auch ein beliebter Treffpunkt. Hier kommen nun wieder frischgebackene Mütter ins Gespräch, ältere Menschen begegnen sich. Gut, dass es diese Geschäfte vor Ort gibt. Daran will auch die Aktion Heimatshoppen erinnern.