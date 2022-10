Kommentar : Fraglich, ob diese Rechnung aufgeht

Mit am meisten gelitten unter den Einschränkungen, die die Pandemie mit sich brachte, haben die Jugendlichen. Keine Schule, keine Feiern, keine gemeinsame Zeit im Sportverein, keine Partys, keine Treffen.

Und das über fast zwei Jahre. Auch in Merchweiler musste das Juz schließen. Wie überall. Aber noch immer ist es dort geschlossen, weil die Stelle in der Jugendarbeit bislang nicht besetzt werden konnte. Nun also der Vorschlag, das Juz könne ja von Mitarbeitern betrieben werden, die bereits in der Jugendarbeit der Gemeinde tätig sind. Die seien qualifiziert und engagiert. Denen traue man das zu, heißt es im Antrag der SPD. Ob diese Rechnung aufgeht, ist allerdings fraglich. Ein Jugendzentrum wird nicht mal eben nebenher geleitet, wenn es denn ordentlich betrieben werden soll. Das wird Ressourcen schlucken, die dann wiederum an anderer Stelle fehlen werden. Es braucht Engagement, das ebenfalls an anderer Stelle fehlen wird. In der Jugendarbeit. Und die ist für junge Menschen nach viel verlorener Zeit wichtiger denn je.