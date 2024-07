Kolumne Apropos Im Dialog mit der KI: in der Küche

Teile den Menüplan freudestrahlend den Mit-Essern mit. „Och nee, Hühnchencurry, wieso das denn? Lieber was Herzhafteres“. Ich so: „Hat ChatGPT vorgeschlagen.“ – „Ja, soll der das essen oder wir? Nee, wir grillen.“ Na, das sag ich dem Mr. KI jetzt aber nicht – der ist offenbar kein Saarländer, sonst hätte er gleich als erstes Schwenker vorgeschlagen, und am Ende ist er noch beleidigt. Aber das Curry-Rezept hebe ich mal auf.