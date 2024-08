Apropos Gott sei Dank sind alle weg

Wenn unsere Nachbarn reihenweise mit voll bepackten Autos in den nächsten Stau brettern, denke ich genau das: „Haut doch alle ab.“ Seit einigen Tagen ist es wunderbar ruhig in unserer Straße, mein Hund jagt hechelnd gelben Tennisbällchen hinterher, ohne dass ich befürchten muss, dass die tätowierte Tussi von nebenan die Straße hochbrettert, um bei der Mama zu essen und dabei zufällig den Hund überfährt. Auch der Handwerker von gegenüber, der immer Punkt 12 Uhr in seiner Einfahrt eine qualmende Vollbremsung hinlegt, ist mit Frau und Kind am Gardasee. Der Zollbeamte schräg gegenüber ist mit seiner Freundin auf einen Campingplatz an die Ostsee gefahren, was nicht so gut ankam, jedenfalls beklagte sich die Freundin vor der Abfahrt bei mir, dass sie Ameisen, Mücken und überhaupt Zelte hasse. Mal sehen, ob der Zollbeamte alleine zurückkommt. Die tätowierte Tussi kam gestern vorbei, um bei mir den Link für eine Quallen-App zu erfragen. Da, wo sie hinfahren will, poppen prompt lauter rote Quallensymbole auf, porca miseria. Sie überlegt jetzt, ob sie nicht einfach nebenan bei ihrer Mama einzieht, so als Urlaub. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Mit heranrollendem Eis kann ich sie kaum beeindrucken, aber mit heranrollendem Unheil schon. Ich erzähle beiläufig von Ringelnattern im Garten, großen roten Ameisen, Skorpionen, toten Ratten, Blitzeinschlägen und Eidechsen mit dem tödlichen Blick. Sie ist schwer beeindruckt. Dann doch lieber Feuerquallen in Alassio als Gartenhorror im Saarland.