Verkündung im Gemeinderat Glasfaser-Desaster in Illingen – das Vorgehen der Deutschen Glasfaser ist stümperhaft

Stutzen musste man bei dem, was ein Vertreter der Deutschen Glasfaser in dieser Woche im Illinger Gemeinderat verkündet hat: Auch 2024 wird nicht mit dem Ausbau begonnen, was nicht an ihnen liegt, sondern am beauftragten Baupartner. Bitte? Das Unternehmen, das bereits vor drei Jahren Verträge mit Hausbesitzern abschloss, um eine Quote in den Kommunen zu erreichen, die den Glasfaserausbau rentabel macht, ist jetzt nicht dafür verantwortlich, dass es nicht voran geht? Ja, wer denn sonst?