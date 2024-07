Kolumne Apropos : Merkel und Honecker Ein Gipfeltreffen der besonderen Art

Doch neulich bei einem Termin habe ich eine nette Hundehalterin kennengelernt. Wir haben uns unterhalten, am Ende unsere Daten ausgetauscht. Beim Namen Merkel musste sie lachen – denn sie versteht, was es heißt, einen berühmten Namen zu haben. Und so könnte die Schlagzeile zu unserem Treffen lauten: „Merkel und Honecker beim Geheimtreffen belauscht: Es ging um Hundekekse“.