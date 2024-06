Tägliche Kolumne Verschobene Zeiten nerven

Erstens: Gab es nicht früher bei Europameisterschaften anständige Anstoßzeiten? Acht Uhr abends zum Beispiel; war sogar mal bei Europapokal-Spielen so, als die noch so hießen. 21 Uhr sind am Freitag oder Samstag zwar okay, aber für Menschen, die (noch) schaffen müssen? Haben mir doch glatt zwei Leute erzählt, dass sie Sonntagabend eingeschlafen sind bei Serbien gegen England. Immerhin konnte ich sie trösten, dass sie nicht allzu viel verpasst haben, aber es könnten ja noch Spiele folgen, bei denen es sich gegen 22.45 Uhr lohnt, hellwach zu sein.