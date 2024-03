Kolumne Am Ball Zur Liebe zum Fußball gehört auch Abneigung dazu

Wie heißt es doch: „Du suchst Dir nicht Deinen Verein aus, sondern Dein Verein sucht sich Dich aus.“ Das stimmt natürlich. In den allermeisten Fällen passiert das im Laufe der Grundschule. Dort entscheidet sich, für wen man künftig im Stadion oder vor der Glotze mit fiebert, mit kämpft, mit jubelt und oft auch mit leidet. Und für wen eben nicht. Bei mir war das nicht anders, und so ist die Wahl des FC Bayern irgendwann zwischen F-Jugend und Kommunionsunterricht auf mich gefallen. Und weil in meinem Fußballherz noch ein Stückchen frei war, hat sich Borussia Neunkirchen dort später eingenistet. Von der SVE war da noch nicht die Rede. Vom FCS schon. Bei mir und meinen Freunden allerdings nur im schlechtesten Sinne. Denn wie die Liebe zu einem Verein, so gehört auch die Abneigung zu anderen Vereinen zum Fußball einfach dazu.