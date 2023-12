Kolumne Apropos Auf der Suche nach dem passenden Schnäppchen

Früher richtete ich meinen Blick dabei vor allem auf Kleidungsstücke. Das waren noch Zeiten, als ich meine Hosen und Oberteile in Größe S gekauft habe. Da hat das Shoppen noch so richtig Freude bereitet. Eine enge Jeans, dazu ein gemustertes Shirt, fertig war die neue Montur. Doch vor Jahren schon hat die Bekleidungsindustrie wohl gleich mehrfach ihre Größentabellen geändert, in enge Hosen und Rippenshirts passe ich schon lange nicht mehr rein. Also habe ich mich umorientiert und mein Hauptaugenmerk auf Schuhe gerichtet. Die braucht frau schließlich auch in diversen Ausführungen. Doch auch hier bahnte sich eine ähnliche Entwicklung an – ob die Füße nun breiter oder die Schuhe schmaler wurden sei dahingestellt. Jedenfalls machte die Schnäppchenjagd auf neue Treter irgendwann auch keinen Spaß mehr. Die Rettung nahte im Kauf von Kosmetika und Pflegeprodukten. Schließlich will man ja nicht mit leeren Händen die Heimreise aus einem Einkaufsmekka antreten, oder? Allerdings füllte sich mein Badezimmerschrank schnell. So oft, musste ich zugeben, kann man gar nicht duschen und cremen. Aber nicht mehr shoppen? Sollte das die Lösung sein? Eine Kollegin gab mir letztlich den rettenden Rat: Ich halte Ausschau nach Pfannen und Töpfen. Meine Jagd kann beginnen, bis der Küchenschrank platzt.