Kolumne Unsere Woche in Neunkirchen Das Leben ist Veränderung

In unserer Redaktion war es in dieser Woche alles andere als wohnlich. Überall standen Umzugskisten herum. Sie warteten darauf, abtransportiert zu werden. Daneben wurde das, was nicht mehr gebraucht wird, aussortiert und entsorgt. Der bevorstehende Umzug, von dem wir schon seit etlichen Monaten wussten, förderte so manche durchaus alte Erinnerung zu Tage. Wir mussten uns nach vielen Jahren endgültig von der Bahnhofstraße verabschieden. Unser neues Domizil in Neunkirchen ist nun der Obere Markt.