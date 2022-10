Kolumne Unsere Woche : Es gibt auch gute Nachrichten

Jetzt ist es so weit: Das Schmuddelwetter ist da. Und schon kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass noch vor einer Woche Tausende Menschen im Landkreis bei strahlendem Sonnenschein ihre Feierlaune auslebten.

Illingen feierte seinen 36. Wurstmarkt mit buntem Programm, guter Laune und vielen Ständen. Bunt war es auch in Merchweiler zugegangen. Dort wäre das Wetter noch fast egal gewesen, doch macht auch so ein Oktoberfest eben viel mehr Spaß, wenn’s draußen sonnig ist. 10 000 Besucher an den zwei Veranstaltungswochenenden hat der Veranstalter hier gezählt. Jetzt sind Mickie Krause, die Konsorten und die anderen Stimmungskanonen erst einmal wieder Geschichte. Fast schon Geschichte war auch die Kirmes in Wellesweiler. Nach zehn Jahren haben die Wellesweiler Vereine sie nun wiederbelebt. Auf dem Stengelplatz wurde drei Tage lang gefeiert. Auch hier strömten bei tollem, fast sommerlichem Wetter, gutem Angebot und Unterhaltungsprogramm die Massen. Und auch die Saarbrücker Zeitung war „vor Ort“, um zu hören, was den Bürgern auf den Nägeln brennt.