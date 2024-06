Über den Verlust des geliebten Hundes Nie mehr – die traurigsten Worte der Welt

Genießt stattdessen die Freude: Über das schnelle Lernen, die Wissbegier, die Spaziergänge, das gemeinsame Spielen. Hat auch Zeiten, in denen man sich ärgert: Wenn das dritte Paar Schuhe in Folge kaputt gebissen wird, schon wieder eine Leine zerkaut wurde, der Teppich statt des Rasens als „Töpfchen“ dient. Freut sich über Jahre voller Zuneigung: Wenn die treue Seele oft gar nicht weiß, wohin und was tun mit all ihrer Liebe, schätzt immer mehr all die kleinen Eigenarten, die gerade dieses Tier ausmachen. Und so erobert er sich seinen Platz: Auf der Couch, im Auto, sogar auf der Arbeit, in den Herzen sowieso. Hat sein eigenes Bettchen, seine Lieblingsspeisen und seinen eigenen Kopf. Dabei gehen die Jahre ins Land.