Freizeittipp : Ausflug an die Kaiserlinde

Der Fußball steckt in einer Krise, heißt es derzeit immer mal wieder. Gemeint ist in erster Linie der Fußball, in dem die Millionen fließen. Für Stars und Klubs und Uefa und Fifa und DFB. Immer mehr Wettbewerbe, die von Jahr zu Jahr unattraktiver werden, verteilt auf immer mehr TV-Anbieter, die immer höhere Preise verlangen; das stinkt irgendwann auch dem treuesten Fußballfan gewaltig.

Wer aber nach wie vor Freude am Fußball und an den Duellen auf dem Rasen hat, dem sei mal wieder zu einem Besuch auf dem Sportplatz in der Umgebung geraten. Auch dort wird mit Biss und Schmackes gekickt, und die Stadionwurst schmeckt nun mal nirgendwo so gut wie im Stadion. So etwa an der Kaiserlinde in Elversberg, wo die SVE seit Monaten leidenschaftlichen Offensivfußball zeigt und dafür belohnt wird. An diesem Samstag, 14 Uhr, geht es gegen Schott Mainz. Sollte die SVE siegen und Konkurrent Mainz 05 zur gleichen Zeit gegen Kickers Offenbach nicht gewinnen, würden die Elversberger an die Spitze der Regionalliga klettern. Das wäre ein gewaltiger Schritt in Richtung dritte Liga. Und ein guter Grund für einen Ausflug an die Kaiserlinde.