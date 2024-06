Große Niederlage bei der Kommunalwahl 2024 Die SPD Neunkirchen hat keine Kandidaten, die überzeugen

Vielleicht wird man ihm ja in vielen Jahren ein Denkmal bauen. Weil er als letzter seiner Art in die Geschichte des Landkreises Neunkirchen eingehen wird. „Jörg Aumann: der letzte Rathauschef der SPD“ wird dann im Sockel eingraviert stehen und jeder Sozi, der daran vorbeigeht, wird den Kopf schütteln und sich fragen: „Wie konnte es nur so weit kommen?“