Kolumne Apropos Für immer 14 Jahre alt

Na ja, jetzt bin ich fast 30, und in diesem Jahr ist es richtig absurd geworden. Dass ich bei Alkohol gefragt werde, ist für mich ja noch in Ordnung. Aber dass ich in einem Museum gefragt werde, ob ich noch zur Schule gehe und so Rabatt bekommen könnte, war schon fremd für mich. Und ja, ich weiß, dass das doch nett gemeint war.