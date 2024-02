Kolumne Unsere Woche Es geht uns alle an

Bei den meisten von uns ist der Weihnachtsbaum längst Geschichte. Anders in den katholischen Kirchen. Dort bringen die Christbäume bis zu diesem Wochenende Licht in die dunkle Jahreszeit. Mit dem Fest Maria Lichtmess am gestrigen Freitag verabschieden sie sich aus den Gotteshäusern. Endlich geht es wieder aufwärts, endlich werden die Tage länger.