Darauf freuen wir uns im Herbst Kuschelfaktor im rauen Alltag

Ich hab Flip Flops und Badelatschen weggepackt. Und mich gefreut, wieder die Fellboots anziehen zu können. Eine der kleinen Herbstfreuden. Ja, ich weiß: Ugg Boots haben schon damals, Anfang der 2000er Jahre, die Modewelt gespalten. Fashion-Fans schimpfen über das klobige Äußere, Tierschützer sind dagegen, Orthopäden warnen. Zeitweise waren sie extrem in, inzwischen sind sie wahrscheinlich längst out. Oder auch schon wieder in. Aber, hey: Sie helfen einfach konkurrenzlos gut gegen kalte Füße, beim Spaziergang, beim Drachensteigen oder im Fußballstadion. Sie sind warm und kuschelig. Danke an die australischen Jungs, die 1978 die Boots von Australien nach Südkalifornien brachten. Zuerst trugen sie Surfer, dann Sportler, dann gefühlt jeder. Weil sie einfach ein bisschen Kuschelfaktor in kalte Herbsttage bringen – und in den rauen Alltag.