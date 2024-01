Kolumne zur Woche in Neunkirchen Danke an die Retter und Helfer

Die erste Woche des Jahres ist ja gerne ein wenig larifari. Man plätschert so ins neue Jahr, hat bestenfalls noch ein paar Tage Urlaub, schiebt das mit den Vorsätzen erst mal bei Seite und zack, ist auch schon das erste Wochenende da. In diesem Jahr hatte es die erste Woche allerdings in sich. Regen, Regen, Regen, und das über Tage hinweg, ließ nichts Gutes ahnen. Und nichts Gutes sollte kommen. Die Pegelstände an Bächen und Flüssen stiegen dramatisch an, und damit einher stieg auch die Zahl der Einsätze der Rettungskräfte. Die mal wieder da waren. Die immer da sind, wenn es gilt. Und zwar, man kann es nicht oft genug betonen, freiwillig. Egal ob Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz, überall sind ehrenamtliche Frauen und Männer tätig, die sich in ihrer Freizeit in den Dienst von uns allen stellen. Die da sind, wenn sie gebraucht werden. Wie in dieser Woche, als die steigenden Pegel an vielen Stellen im Landkreis zu einer Bedrohung wurden. Wie etwa in Ottweiler, wo die Blies stieg und stieg und die Retter und Helfer im Dauereinsatz waren. Die Lage im Blick hatten, vorsorglich Maßnahmen trafen, um auch für den schlimmsten Fall gewappnet zu sein. Der trat zum Glück nicht ein. Überhaupt blieb der Kreis vor größeren Unglücken verschont. Wasser im Keller ist zwar für Betroffene ein Unglück, aber angesichts dessen, was Wassermassen anrichten können, ein Unglück, mit dem sich leben lässt. Und natürlich helfen die Rettungskräfte auch dann. Wobei Rettungskräfte arg bürokratisch-deutsch klingt. Diese Kräfte sind Menschen, die sich in ihrer Freizeit auf solche Einsätze vorbereiten. Die wissen, was sie bei Einsätzen tun müssen, und die nach einem Einsatz Zeit für die Nachbereitung opfern und sich schon wieder auf den nächsten vorbereiten. Dieses Engagement lässt sich nicht hoch genug wertschätzen. Daher an dieser Stelle: Danke für euer Engagement.