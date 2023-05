Unterwegs auf dem Spargelfeld Stechen bis zum Johannistag

Warum der frischen Spargel stets kühl und feucht gelagert werden sollte, wird ebenfalls auf dem Spargelfeld klar. Der frisch geerntete Spargel wird hier nämlich möglichst schnell in eine Wanne mit kaltem Wasser gelegt. So soll verhindert werden, dass sich der weiße Spargel lila, beziehungsweise grün färbt und an den Schnittstellen austrocknet. Wie jede Pflanze, fange der sonst an der frischen Luft bei Sonnenschein an, Chlorophyll, also Blattgrün, zu bilden. Auch deshalb seien die Spargeldämme, die für weißen Spargel bestimmt sind, mit einer schwarzen oder weißen Folie abgedeckt. Dadurch oder durch eine zusätzliche, durchsichtige Folienschicht kann die Reifezeit gesteuert und so die Erntezeit entzerrt werden.