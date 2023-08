Kolumne Apropos Wartest du noch oder lebst du schon?

Fast scheint es so, als warten wir alle – manche wohl die meiste Zeit ihres Lebens. Kürzlich habe ich mich mit einer lieben Kollegin darüber unterhalten, dass die Sommertage nun wohl gezählt seien, es abends immer früher dunkel werde. Das sich anschließende Gejammere ist sicher vielen bekannt. Denn, wer hat schon Lust auf die langen Wintertage, die mit Dunkelheit, Regen und Nebelschwaden auf uns warten? Und mal ehrlich: Wer liebt nicht das Wochenende, sondern jubelt, wenn endlich wieder Montag ist? Nach sechs Wochen Sommerferien hält sich am ersten Schultag die Freude – ausgenommen bei den Schulanfängern – wohl auch eher in Grenzen. Doch was tun? Das halbe Leben warten? Nein, das kann nicht die Lösung sein. Denn auch Montage, dunkle und graue Novemberabende, langweilige Unterrichtstunden, unruhige Nächte, weil der erwartete Nachwuchs Party in Mamas Bauch macht, und selbst die letzten Monate bis zur Rente – all das ist kostbare Lebenszeit. Und die, davon hat mich meine Kollegin überzeugt, sollte man genießen – jeden Tag!