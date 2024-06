Maskottchen Albärt zur EM 2024 Diesmal mit Hose: Möge der Bär mit euch sein!

Bei der EM gibt es Maskottchen erst seit 1980. Das erste war damals bei der EM in Italien Pinocchio. Bei der Euro 1988 in Deutschland war es ein Hase namens Berni (in Erinnerung an das Wunder von Bern – das war zwar die WM 1954, nicht die EM, aber egal. Das ist irgendwie so wie „Madrid oder Mailand ...“). Und nun also Albärt. Mit ihm verbindet sich wohl die Hoffnung, die Nationalmannschaft möge bärenstark aufspielen. Und auf den Straßen und Plätzen der Bär steppen.