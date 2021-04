Kolumne : Gefährliche Spiele, spannende Spiele

Ministerpräsident Tobias Hans schlägt mit den geplanten Lockerungen einen fragwürdigen Weg ein. Den richtigen Weg geht die Stadt Neunkirchen, wenn sie am Ellenfeldstadion festhält.

Er wird sie im Auge haben, die Inzidenz im Landkreis Neunkirchen, die etwa so schnell nach oben steigt wie seinerzeit Torhüter Willi Ertz beim Hechtsprung in den Winkel im Ellenfeldstadion. Die geplanten Lockerungen und das Ellenfeldstadion: Zwei Themen, die in dieser Woche viel diskutiert wurden, und in beiden Fälle steht die Sorge an oberster Stelle.